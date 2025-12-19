Nei viadotti sulla 131 Dcn ripristinate le quattro corsie 

Anas ieri ha ridotto i cantieri sulla statale 131 dcn nel tratto di Marreri ripristinando la circolazione a quattro corsie su circa cinque chilometri di tracciato al fine di agevolare il traffico durante il periodo delle festività. La rimozione dei cantieri sarà in vigore fino al 12 gennaio. Gli interventi a Marreri riguardano il consolidamento e il restauro conservativo dei 13 viadotti per un investimento di circa 40 milioni di euro. Fanno parte di un più ampio piano di Anas per la riqualificazione dell’intero tracciato della 131 dcn del valore di 260 milioni di euro, per l’ammodernamento di ponti, viadotti e gallerie e il risanamento delle pavimentazioni.

