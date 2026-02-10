«Nei file di Epstein almeno sei nomi censurati» 

New York. «Grazie al cielo lo state fermando. Tutti sanno quello che fa». Era il 2006 quando Donald Trump si congratulò con l'allora capo della polizia di Palm Beach per le accuse pubbliche, le prime, a Jeffrey Epstein. Parole che ora lo inseguono e lo perseguitano alimentando i dubbi su quanto il presidente realmente sapesse del pedofilo. Trump non è comunque l'unico a tremare nella sua amministrazione di fronte alle rivelazioni sull'ex finanziere. Così come la politica americana non è l'unica a risentire dell'onda lunga dello scandalo: dai documenti pubblicati su Epstein spunta infatti anche il nome dell'uomo d'affari degli Emirati, il sultano Ahmed bin Sulayem. Nel 2005 ricevette una email in cui il pedofilo gli scriveva: «Mi è piaciuto il video di torture».

Una delle figure chiave del successo finanziario del pedofilo era Les Wexner, il miliardario che gli aveva affidato la gestione di tutti i suoi averi e poi lo aveva denunciato per furto, ottenendo il pagamento di 100 milioni dal pedofilo.

Nel mentre continuano a rincorrersi le polemiche e le critiche contro il Dipartimento di Giustizia. I democratici l'hanno accusato di aver censurato senza motivo molti file continuando con quell'insabbiamento che si protrae da mesi. «In sole due ore di accesso ai file non oscurati abbiamo trovato i nomi di almeno sei uomini» hanno denunciato osservando come le email oscurate appaiono contraddire quanto Trump rivendica da tempo, ovvero di aver cacciato Epstein da Mar-a-Lago. Tra questi nomi - rivelati dai due deputati dem - oltre a quelli di Ahmed bin Sulayem e di Les Wexner, anche altri quattro: Nicola Caputo, Salvatore Nuara, Zurab Mikeladze e Leonic Leonov, come riportano i media Usa.

RIPRODUZIONE RISERVATA