Serramanna.
Negli uffici del Municipio quattro nuove dipendenti 

Quattro nuovi dipendenti hanno preso servizio da ieri al Comune di Serramanna. Con la firma sul contratto di lavoro si concretizza l’azione del Municipio per provare a tamponare la fuga dei dipendenti comunali, causata da trasferimenti ad altri enti e pensionamenti. «Si tratta di un passo concreto in avanti, ma il lavoro non si ferma qui. Ora avanti con i prossimi inserimenti, a partire da quelli indispensabili per rinforzare adeguatamente la Polizia locale con ulteriori 2 agenti, così da poter ripristinare pienamente servizi, turni ed efficienza, nell’interesse dell’intera collettività», spiega il sindaco Gabriele Littera. «Delle quattro nuove figure, tutte donne, due andranno a rinforzare l’area Finanziaria, una l’area Sociale e una l’area Amministrativa e l’ufficio Anagrafe», commenta Elena Fadda, assessora al Bilancio e al Personale, che parla «dell’approvazione di una nuova variazione al bilancio, destinata ad altre tre nuove assunzioni, anche se a tempo determinato. Il prossimo obiettivo è un bando per nuove assunzioni, con il sistema della mobilità volontaria, da destinare all’area Vigilanza».

A Serramanna il problema dei vuoti nell’organico, che ha determinato disservizi e chiusure temporanee degli uffici, è la causa principale dello stato di agitazione dei dipendenti proclamato oltre un anno fa e mai sospeso o revocato formalmente. «Non so se si possa dire che lo stato di agitazione sia ancora in atto», annotta l’assessora Fadda, «perché la rappresentanza Rsu è decaduta il 31 dicembre».

