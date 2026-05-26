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Is Mirrionis.
27 maggio 2026 alle 00:25

Navetta Ateneika: Ctm rilancia la tratta notturna 

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Dopo il successo della scorsa edizione, al via da domani, e per tutte le notti fino al 6 giugno, la linea speciale ER, il collegamento straordinario che Ctm ha riconfermato in occasione del festival universitario Ateneika.

Il piano straordinario, finanziato dalla Regione Sardegna, è stato predisposto per garantire sicurezza e accessibilità durante tutta la manifestazione. «Ateneika è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno dal pubblico giovane», dichiara il presidente di Ctm, Fabrizio Rodin. A bordo di ogni vettura saranno presenti guardie giurate e alla guida professionisti del trasporto pubblico: «Garantire la sicurezza dei giovani passeggeri, soprattutto nelle ore notturne, è per noi una scelta precisa e consapevole», sottolinea Rodin.

La navetta dedicata ad Ateneika consentirà il collegamento diretto tra piazza Matteotti e l’area del festival, in via Is Mirrionis all’angolo con via dei Falletti, con servizio di andata e ritorno e passaggi in diversi centri dell’hinterland. Il percorso si estenderà infatti verso Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Selargius, Monserrato e Pirri, per poi tornare al capolinea, alla fermata numero 86 in via Is Mirrionis angolo via Falletti, riconoscibile grazie alla mappa Ateneika. Il bus ER avrà una frequenza di 20 minuti e resterà attivo dalle 00.50 alle 3.30 del mattino. Il sabato, invece, la prima corsa sarà anticipata alle 23.50. Orari e percorsi saranno consultabili sull’app Busfinder, selezionando la linea ER. Oltre alla navetta Ateneika, il sabato notte saranno attive anche le altre linee già operative settimanalmente: la linea L verso Flumini fino alle 3 del mattino; la linea 9N verso Elmas, Assemini e Decimomannu, anch’essa fino alle 3; infine la linea 1N, con capolinea Flavio Gioia/Brotzu e servizio esteso a tutta Cagliari, con ultima corsa alle 4.15 del mattino.

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