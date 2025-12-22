Natale nel segno della fratellanza 

Un messaggio di pace e comunità ha aperto il calendario degli appuntamenti natalizi a Capoterra. Domenica, nella Chiesa di San Francesco, si è svolto il primo di una serie di incontri che la Comunità di Sant’Egidio porterà avanti in tutta la Provincia durante le festività.

Ad aprire la serata è stata la messa concelebrata dal parroco Padre Gianni Locci e dal presbitero ortodosso ucraino-cattolico Don Bogdan Kulchitsky. Al termine della funzione, quasi ottanta persone hanno preso parte alla cena comunitaria. I volontari di Capoterra 2.0 hanno curato la preparazione dei pasti. L’iniziativa ha visto la partecipazione del sindaco Beniamino Garau e di alcuni amministratori. La serata si è conclusa con la consegna dei regali ai bambini. Il percorso proseguirà domenica con un pranzo comunitario nei locali della confraternita di Sant’Efisio insieme a don Battista Melis. (m. po.)

RIPRODUZIONE RISERVATA