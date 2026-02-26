Natale Ditel nuovo dg della sicurezza portuale di Genova 

Natale Ditel è il nuovo direttore generale della sicurezza portuale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, dove si occuperà dei porti di Genova e Pra’. Una nomina di prestigio per l’avvocato sardo, fino a dieci giorni fa segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, che prenderà servizio in Liguria a partire da lunedì 9 marzo, con un contratto di 4 anni.
Nato a Nuoro, Ditel vanta una lunga esperienza nel campo dei trasporti. Dal 14 febbraio 2018 era segretario generale dell’Autorità Portuale sarda, ruolo ricoperto per due mandati. Fra i suoi incarichi anche quelli all’Ente Foreste, come commissario del Casic, come ad della società consortile Cagliari Free Zone, oltre a essere stato consulente per i trasporti di Ugo Cappellacci quando quest’ultimo era presidente della Regione.
«Sono molto contento per questa nomina, che comporta grandissime responsabilità», il commento di Ditel. «Parliamo del porto più grande d’Italia e di uno fra i più grandi d’Europa. L’obiettivo di migliorare la sicurezza portuale a Genova è una grossa sfida e un grande onore, non pensavo di vincere perché c’erano concorrenti da tutta Italia». Fra le prime questioni che tratterà al suo arrivo in Liguria la cybersecurity: «L’attenzione in tal senso è sempre più crescente, bisogna implementare i sistemi di sicurezza – già buoni – per essere sempre al passo».
