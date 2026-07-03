Nappi riceve l’ok dei medici: tutto pronto per Caorle 

È arrivato ieri pomeriggio a Padova il via libera a Diego Nappi da parte dei medici delle Fiamme Oro. Così lo sprinter di Porto Torres potrà fare il suo esordio stagionale domani nei 200 metri (batterie alle 11.20, finale alle 13.50) ai campionati italiani Under 20 che prendono il via questa mattina a Caorle. Per il due volte campione europeo dei 200 metri si tratta del ritorno dopo il pneumotorace durante la trasferta per le World Relays dei primi di maggio.

Con lui a Caorle, nei tricolori aperti agli Under 18, ci sarà la cagliaritana Laura Frattaroli (Fiamme Oro) iscritta ai 400 metri (batterie oggi alle 11.55, finale domani alle 12.25). L’incontrastata leader giovanile degli ultimi anni punta decisa ai mondiali junior, dal 5 al 9 agosto a Eugene negli Usa.

Obiettivi puntati anche sugli ostacolisti: Francesco Cherchi (Cus Sassari), che nei 110 Hs si presenta con il secondo accredito di 13.75 (a soli 4 centesimi dal primo), e Francesco Alpigiano (Cus Cagliari) che nei 400 Hs vanta il terzo accredito di 52.10 (record sardo juniores sottratto quest’anno al mitico Marco Pessini).

Gli altri

Attesa alla prova l’Allieva Aurora Aresu (Tespiense), bronzo la settimana scorsa a Grosseto ai tricolori, che nei 400 metri è in corsa per un posto ai continentali Under 18 (Rieti, dal 16 al 19 luglio). In pista anche i velocisti Valery Atzeni (Tespiense), Marta Bianchina e Elide Bonaglini (Delogu), le staffette 4x100 della Tespiense, Shardana e Atl. Olbia.

Nei 5000 metri in gara Maria Mei (Academy) e Alessandro Mura (Atl. Elmas) mentre nei lanci saranno in pedana nel disco Sofia Onida (Shardana) e nel martello Giovanni Dolis (Cus Cagliari, anche nel peso), Filippo Roccu (Bolotana), Costantino Vargiu (Pod. Sassari) e Davide Dore (Ichnos).

Nell’Isola

Domani a Dorgali, con inizio alle 18, è in programma il meeting regionale su pista Città di Dorgali. Fra i partecipanti ci sarà anche l’oristanese Lorenzo Patta, campione olimpico a Tokyo. La corsa su strada inizia oggi a San Sperate con la Vivamagenta (il via alle 18 in Piazza San Giovanni) mentre domani a Tempio c’è il Trofeo Templum Athletae (9.20) con partenza e arrivo in largo Alcide De Gasperi.

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