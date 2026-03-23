Napoli, omicidio stradale per il 34enne 

Napoli. È scattato l’arresto, con l’accusa di omicidio stradale plurimo aggravato, per l'uomo di 34 anni, ubriaco, che alla guida della sua Mercedes nella serata di domenica ha travolto e ucciso due donne che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali a Napoli.

La tragedia

La tragedia al corso Garibaldi, all'altezza di Porta Nolana. Secondo quanto accertato dalla Polizia locale le due donne, di nazionalità ucraina, stavano attraversando la strada. Al centro della carreggiata, sono state travolte dall'auto. A causa dell'impatto violentissimo, il conducente ha perso il controllo della vettura, terminando la propria corsa contro tre veicoli parcheggiati, causando ingenti danni.

Le condizioni delle due donne sono apparse subito disperate. Una, di 58 anni, è morta poco dopo a causa della gravità delle ferite. La seconda, 52enne, è stata trasportata d’urgenza all'Ospedale del Mare, dove i medici hanno tentato invano di salvarle la vita; il decesso è avvenuto circa due ore dopo il ricovero.

Gli accertamenti

Il conducente della Mercedes è stato immediatamente fermato e ora è ai domiciliari. Come da prassi in caso di omicidio stradale l'uomo è stato accompagnato presso una struttura sanitaria per essere sottoposto ai test tossicologici e alcolemici, volti a verificare l'eventuale assunzione di alcol o sostanze psicotrope al momento dell'incidente. Gli accertamenti hanno fornito esito positivo, l'uomo era sotto effetto di alcol. È stato così dichiarato in stato di arresto con l'applicazione della misura della detenzione domiciliare.

Gli agenti dell'Unità Operativa San Lorenzo e dell'Infortunistica Stradale - coordinati dal pm della Procura di Napoli - hanno inoltre proceduto al ritiro della patente e al sequestro del veicolo, risultato a noleggio. A terra sono rimasti i segni dell'impatto. L'area dell'incidente è stata transennata per consentire i rilievi tecnici necessari a ricostruire l'esatta velocità del veicolo e la dinamica dell'incidente.

Il Comune

«Il sistema di videosorveglianza funzionante - dice il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi - ha consentito alle forze dell'ordine di definire subito la dinamica. Purtroppo quando ci sono comportamenti messi in essere da persone fuori controllo, diventa pericoloso per tutti. Questa è un'emergenza che va contrastata, ma è anche difficile quando ci sono comportamenti imprevedibili e irrazionali».

A Lecce

A Lecce, una donna di 67 anni è stata ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale Vito Fazzi dopo essere stata investita da un furgone mentre attraversava la strada. La donna è stata soccorsa e condotta in ambulanza in ospedale dove è ricoverata in rianimazione. Il conducente del furgone si è fermato a prestare soccorso.

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