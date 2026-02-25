VaiOnline
Sant’Antioco.
25 febbraio 2026 alle 01:04

Musica e tradizione, a lezione di launeddas  

A Sant’Antioco tre appuntamenti per scoprire uno degli strumenti simbolo della tradizione sarda. Da oggi all’11 marzo il Centro Esperienze Creative nell’edificio dell’ex Monte Granatico ospita “Launeddas-Dalla costruzione all’approccio al suono”, laboratorio condotto dal musicista quartese Michele Deiana.

Le launeddas, antico strumento a fiato policalamo della Sardegna, capace di produrre polifonia grazie alla respirazione circolare, saranno al centro di un percorso in tre tappe: origine organica e corpo dello strumento, costruzione e assemblaggio, tecnica esecutiva e primo approccio al suono.

La partecipazione al corso prevede la presenza a tutti gli incontri, in programma, oggi il primo, poi il 4 e 11 marzo, dalle 16.30 alle 19. Michele Deiana, formatosi con maestri come Luigi Lai e oggi docente al Conservatorio di Cagliari, affianca all’attività concertistica un’intensa ricerca sulla costruzione dello strumento.

