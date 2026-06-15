Multipiano da riqualificare, arrivano le risorse 

L’entrata di 885mila euro è stata accertata. Una parte (628.700) è stata imputata all’esercizio in corso, l’altra (256.299) a quello del prossimo anno. Questo il finanziamento regionale (complessivamente di 1,2 milioni) che il Comune di Tortolì utilizzerà per riqualificare il piazzale del parcheggio multipiano che, un tempo, accoglieva decine di auto in sosta e, da qualche anno, è diventato epicentro dei principali eventi ricreativi pubblici. La sua conversione è arrivata gradualmente, tra divieti di accesso e punto di aggregazione per le feste popolari. Il progetto di riqualificazione dell’area di 1.500 metri quadri è stato approvato all’inizio dell’anno dalla Giunta Ladu. L’obiettivo dell’amministrazione, oltre a valorizzare l’identità storica del quartiere attraverso la progettazione di spazi accessibili e funzionali, è trasformare un’area attualmente degradata in uno punto pubblico funzionale, sicuro e inclusivo, rispondendo alle necessità sociali, culturali e ambientali della comunità. Fra gli interventi previsti la pavimentazione in basalto e marmo di Orosei e una fontana, l’allestimento di muri espositivi, la piantumazione di alberi e l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione a led ad alta efficienza con proiettori per valorizzare le strutture espositive. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA