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27 maggio 2026 alle 00:21

Mugello: c’è Marquez 

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«Ci vediamo al Mugello«. Marc Marquez annuncia sui social il suo imminente rientro in pista, al Gp d'Italia di domenica, accompagnando il messaggio con un riassunto del suo percorso di recupero nelle ultime tre settimane.

Il nove volte campione del mondo ha superato i test medici ma dovrà attendere il via libera del team medico della MotoGp, domani, che a quanto pare è fiducioso di superarlo. Solo 12 giorni fa Marquez era sotto i ferri per riparare la frattura al piede destro subita durante la gara sprint del Gp di Francia a Le Mans e per rimuovere dalla spalla destra la vite di un intervento del 2019 che, a seguito della caduta dello scorso anno in Indonesia, si era rotta comprimendo il nervo radiale.

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