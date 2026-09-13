Muceli lancia il cannonau ma atzori tiene a galla l’arbus 

Cannonau Jerzu 1

Arbus Costa Verde 1

Cannonau Jerzu (4-2-3-1) : Ganadu, Deiana, Orrù, Demurtas (21’ st Carta), Lai; Rarinca (35’ st Contu), Ferrareis; Erriu (42’ st F. Serra), A. Serra (15’ st Furcas), Atzori; D. Muceli (27’ st Sirigu). In panchina Ba, Mancosu, Abriatta, Pascual. Allenatore Corda.

Arbus Costa Verde (4-4-2) : Firinu, Garau (35’ st Agus), Pancotto, Medda, Aramu; S. Atzori, L. Atzori (42’ st Tuveri), Piga (46’ st Ruggeri), Onnis (15’ st Concas); Mattea, Guimaraes. In panchina Contu, Pilosu, Pinna, Sedda, Saba. Allenatore Agus.

Arbitro : Soro di Olbia.

Reti : pt 17’ D. Muceli, 45’ S. Atzori.

Note : espulso Lai; ammoniti Deiana, Medda, L. Atzori, A. Serra, Rarinca, S. Atzori, Mattea.

Jerzu. Al Tecodì il Cannonau sognava un esordio da tre punti ma l’Arbus è indomabile e porta a casa un pari al termine di una gara sostanzialmente corretta ma a tratti nervosa, con un espulso e sette ammoniti. Ai padroni di casa serve (anche) la fortuna per cancellare lo zero dal tabellino. È il 17’, Lai calcia una punizione da 30 metri, il suo destro, potente, non sembra così irresistibile ma sulla traiettoria Daniel Muceli ci mette lo stinco e la deviazione inganna Firinu. Gli ospiti offrono sprazzi di gioco a corrente alternata appoggiandosi, soprattutto, sulla boa Guimaraes, ex di turno, che alla mezzora va al tiro ma la mira è da rivedere. L’Arbus è squadra esperta e pareggia a fine tempo con una conclusione ravvicinata di Samuele Atzori. La ripresa racconta più agonismo che occasioni, con lo Jerzu che al 39’ resta in 10 per la doppia ammonizione a Lai.

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