Mototurismo e sicurezza con l’Adm pass 

In un’Ogliastra che paga ogni anno un prezzo altissimo alla strada, Triei fa una scelta diversa. Diventa Comune amico dei motociclisti, aderendo al progetto Adm pass promosso dall’Albo dei motociclisti. Per il paese, stretto tra costa e interno su strade che i motociclisti conoscono bene, è un modo concreto di lavorare su due fronti: promozione del territorio e cultura della sicurezza stradale. Il progetto è semplice: ai motociclisti iscritti viene rilasciato un libretto di viaggio personale. In ogni Comune aderente possono fermarsi in uno dei punti indicati dal paese e farsi apporre un timbro che attesta il passaggio. L’adesione al progetto arriva nel mezzo di una delle stagioni più nere che l’Ogliastra ricordi sulle sue strade. La terra dei centenari, ancora una volta, è l’epicentro. Quel tratto di costa e di interno che tutti sognano di fare in moto è lo stesso che ogni anno, tra primavera e autunno, si macchia di sangue. Due centauri tedeschi sono morti a Baunei e a Jerzu, decine i feriti. «Il progetto - spiegano dalla Giunta di Anna Assunta Chironi - favorisce la diffusione della cultura della sicurezza stradale e l’accoglienza dei motociclisti, con ricadute positive per le attività ricettive e commerciali locali». (ro. se.)

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