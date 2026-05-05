Mostri e animali in età infantile 

I sintomi in età evolutiva?

I disturbi psicotici possono presentarsi in età infantile con caratteristiche che rispecchiano l’età del paziente. Le allucinazioni sono descritte come mostri, animali, giocattoli o personaggi dei cartoni animati e i deliri sono perlopiù inquadrabili come idee di tipo persecutorio. I disturbi si caratterizzano per una compromissione delle capacità cognitive, dell’affettività e del funzionamento sociale: si è proposto di considerare la schizofrenia ad esordio precoce come un disturbo del neurosviluppo. I disturbi psicotici possono comparire precocemente: riconoscerli serve a garantire l’invio al servizio specialistico e un trattamento tempestivo, cruciale nella fase acuta.