SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Villacidro.
04 novembre 2026 alle 00:31

Morte sospetta, indaga la Procura 

In attesa di un intervento, Fabio Vacca è deceduto lunedì al Businco 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tragedia all’ospedale oncologico “Armando Businco” di Cagliari, dove nella notte tra domenica e lunedì un problema cardiaco avrebbe causato la morte di Fabio Vacca, 47 anni, di Villacidro, che avrebbe dovuto subire un intervento alla milza la mattina successiva.

La denuncia

La famiglia ha presentato una denuncia ai carabinieri della stazione di Villacidro ipotizzando un caso di malasanità. La Procura ha deciso di vederci chiaro e ha bloccato il funerale di Vacca, inizialmente previsto per oggi e slittato a data da destinarsi. Il magistrato, infatti, ha disposto il sequestro della salma, necessario per poter procedere con l’autopsia che chiarirà le cause della morte ed eventuali responsabilità.

Affetto da talassemia e in attesa di essere visitato per problemi alla milza, una ventina di giorni prima del decesso il 47enne era finito al pronto soccorso di San Gavino.

La tragedia

Là era stato trasportato d’urgenza da un’ambulanza del 118 chiamata dai genitori per una febbre molto alta, causata, come si scoprirà dopo il ricovero, da un raro batterio. Da San Gavino, qualche giorno dopo, l’uomo era stato poi trasportato prima al Brotzu di Cagliari, dove sarebbe rimasto in rianimazione all’incirca una settimana, e poi al Businco. La situazione sarebbe precipitata tra domenica e lunedì, proprio durante il ricovero nel nosocomio cagliaritano, quando Vacca, debellato il batterio, attendeva di essere operato alla milza. L’intervento, in realtà, l’uomo avrebbe dovuto affrontarlo tempo addietro, tanto che c’era una visita in programma verso metà ottobre. Visita alla quale Vacca non è mai arrivato perché ricoverato d’urgenza per l’infezione alla milza, alcuni giorni prima, all’ospedale di San Gavino.

Il fascicolo

Lunedì stesso, sconvolta dalla scomparsa improvvisa e prematura di Fabio, la famiglia ha presentato un esposto-querela ai carabinieri di Villacidro. Il pubblico ministero Giangiacomo Pilia ha ricevuto la querela e ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo. Disposto, dunque, il blocco della salma per la valutazione: con ogni probabilità l’autopsia, necessaria per accertare le cause della morte, verrà effettuata nella mattinata di domani.

Gli esami

Intanto, i funerali di Vacca, che erano in programma questo pomeriggio nella chiesa della Madonna del Rosario a Villacidro, sono stati rinviati a data da destinarsi: solo al termine degli accertamenti la Procura disporrà la restituzione della salma alla famiglia. Oggi il pm darà l’incarico al medico legale per l’autopsia e per gli esami istologici che faranno luce sulla morte del paziente.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Sulcis Iglesiente

Santa Barbara, il Cammino in un’app

l Scano
La visita

Sardegna, hub di conoscenza I rettori: «Una sfida per tutti»

Olbia investe sull’innovazione: «Modello da esportare» 
Caterina De Roberto
Continuità, la Giunta: «Pronti a riaffidare il servizio». L’ex assessore: «Regole insostenibili, era chiaro da subito»

Aeroitalia, addio possibile solo da maggio

Prima di 180 giorni il vettore non può lasciare, poi sette mesi di assegnazione provvisoria 
Alessandra Carta
Turismo

Fede e tecnologia,  il nuovo cammino di Santa Barbara

Un’app, credenziali digitali e mappe virtuali Così il percorso minerario entra nel futuro 
Andrea Scano