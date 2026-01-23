Moretti libero, Meloni: «Indignata»  

Aosta. Pagata la cauzione di 200mila franchi, versata da un misterioso amico, esce dal carcere di Sion Jacques Moretti, proprietario del Constellation e indagato per la strage di Capodanno a Crans-Montana, dove sono morte 40 persone e 116 sono rimaste ferite. Una scarcerazione che ha fatto scattare la durissima reazione dell’Italia: «Sono indignata, la considero un oltraggio alla memoria delle vittime e un insulto alle loro famiglie», dice la premier Giorgia Meloni annunciando che il governo «chiederà conto alle autorità svizzere».

La rabbia

Una rabbia che trapela anche dalle parole dei familiari delle vittime e dei feriti italiani. «Siamo sconcertati, è una vergogna per i nostri figli», dicono i genitori di Riccardo Minghetti, morto nel locale. «Una scarcerazione - aggiunge l’avvocato Alessandro Vaccato che assiste la famiglia di un’altra vittima, Emanuele Galeppini - che ci lascia interdetti, francamente bisognerà intervenire perché non è possibile che vada così».

La valutazione

A Sion il Tribunale delle misure coercitive, dopo una «nuova valutazione del rischio di fuga», ha dunque liberato l’imprenditore francese, accusato con la moglie Jessica Maric di omicidio, lesioni e incendio colposi per l’incendio del loro locale di Crans-Montana. I legali spiegano che i Moretti «continueranno ora a rispondere insieme a ogni richiesta delle autorità. I loro pensieri - aggiungono - restano costantemente rivolti alle vittime di questa tragedia».

Le vittime

E a Milano tornano a casa due dei ragazzi ricoverati all'ospedale Niguarda, che tra due settimane potranno tornare a scuola. «Devono ancora fare un percorso molto lungo di riabilitazione e di medicazione», spiega l’assessore al Welfare Guido Bertolaso. «L'auspicio è che presto si possano dichiarare fuori pericolo anche gli altri otto ricoverati».

RIPRODUZIONE RISERVATA