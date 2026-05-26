Monumenti aperti, record di visitatori 

Quasi tremila visitatori in due giorni, circa mille in più rispetto allo scorso anno. L’edizione 2026 di Monumenti aperti a Selargius - organizzata come sempre da Imago Mundi con la collaborazione del Comune e delle realtà locali - ha fatto registrare il pienone nel fine settimana.

Undici siti coinvolti, tutti presidiati da studenti e associazioni culturali. Il più visitato il tempio di San Lussorio dove oltre ai tour guidati è stata organizzata anche la degustazione di prodotti locali, con quasi 500 presenze, seguito dal complesso di San Giuliano, 470, e il museo Semù 403. Preso d’assalto anche l’Osservatorio astronomico aperto ai visitatori solo il sabato. «La città si è mostrata aperta e accogliente, capace di valorizzare il proprio patrimonio storico e culturale», commenta soddisfatta l’assessora alla Cultura Sara Pilia.

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