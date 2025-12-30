Montevecchio, via libera ai lavori 

C’è il via libera definitivo ai lavori di messa in sicurezza del piazzale Anglosarda, nel compendio minerario di Montevecchio a Guspini. Questo intervento, reputato urgente, è stato aggiudicato e prevede l’adeguamento alle norme di prevenzione per gli incendi, completando così l’iter amministrativo avviato con l’approvazione del progetto esecutivo. I lavori sono stati affidati alla ditta Tholos di San Gavino Monreale, che ha presentato un ribasso del 5 per cento, per un importo complessivo di 29.709 euro, interamente coperto da fondi comunali. Presto i lavori potranno così cominciare.

L’assessore ai Lavori pubblici, Marcello Serru, indica come sia importante destinare risorse al borgo: «Continuiamo gli interventi a Montevecchio per valorizzare i cantieri di Levante della miniera: questi lavori interessano il piazzale Anglosarda e la scala di collegamento. Il tutto servirà per adeguare al meglio lo spazio usato come luogo in cui si tengono concerti ed eventi in genere. Con queste opere pubbliche - conclude Serru - aggiungiamo costantemente elementi per favorire e migliorare la fruizione degli spazi pubblici nel nostro Comune. Si tratta di azioni concrete per lo sviluppo che testimoniano il nostro impegno».

