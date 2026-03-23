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L’iniziativa.
24 marzo 2026 alle 00:27

Monte Claro, studenti in campo contro la discriminazione 

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Una giornata dedicata all’inclusione e contro la discriminazione. Gli impianti sportivi di Monte Claro hanno ospitato i ragazzi delle scuole superiori per l’evento “Giovani, linguaggi e comunità: costruire città inclusive attraverso partecipazione, comunicazione e cultura”, promosso dalla Città metropolitana in occasione della settimana di azione contro il razzismo,

Tra gli ospiti anche il calciatore del Cagliari Riyad Idrissi, che ha incontrato gli studenti sottolineando come il rispetto sia responsabilità di tutti. Proprio in collaborazione con il Cagliari Calcio, gli studenti degli istituti (Michelangelo, Giua, Pacinotti, Levi e Azuni e una rappresentativa della Consulta provinciale studentesca e delle comunità “Su Coccu” e “Alisei”) hanno partecipato a un torneo di calcio a 7. A seguire anche una sfida con gli atleti del calcio paralimpico e sperimentale per una partita di calcio nel segno dell’inclusività.I temi dell’antidiscriminazione e dell’inclusione sono stati approfonditi anche attraverso la danza e della musica con l’esibizione delle scuole di ballo. Sono state proposte anche esposizioni artistiche, mentre nel “Villaggio delle Associazioni”, gli studenti sono entrati in contatto con le realtà di volontariato e di terzo settore.

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