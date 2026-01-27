Monserrato, travolto sulle strisce 

Travolto da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali in via Del Redentore a Monserrato, un pensionato di 89 anni è stato accompagnato in ospedale in codice rosso. Sono stati momenti di paura sulla strada all’arrivo dell’ambulanza: in ospedale per fortuna le condizioni dell’uomo sarebbero risultate meno gravi di quanto era stato inizialmente ipotizzato: in serata le condizioni del ferito sarebbero ulteriormente migliorate. Sarebbe fuori pericolo.

L’episodio

L’incidente si è verificato nella prima mattinata in via Del Redentore, in un momento di particolare traffico. A bordo della sua utilitaria c’era una donna di 36 anni, che non si è accorta del passaggio del pensionato sulle strisce pedonali, travolgendolo e provocandone la caduta sull’asfalto. L’anziano ha riportato diversi traumi. I primi a soccorrerlo sono stati alcuni passanti. L’automobilista, sotto choc, si è subito fermata. L’allarme è stato lanciato e immediato è stato l’arrivo di un’ambulanza del 118. Sono così scattati i primi soccorsi in strada. L’uomo, stando ad alcune testimonianze, non aveva perso conoscenza. Quindi il viaggio verso l’ospedale Brotzu in codice rosso per dinamica. Trasferito in reparto dopo una breve sosta al Pronto soccorso, è stato visitato e ricoverato: diverse le ferite riportate riportate in alcune parti del corpo. Per fortuna non sarebbero risultate gravi come apparso durante i primi interventi in strada.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale che, coordinati dal comandante, il capitano Mauro Soro, hanno avviato i rilievi di legge. L’investitrice è stata sottoposta ai test obbligatori per legge, risultati negativi. È probabile che la donna non si sia accorta del transito dell’uomo sulle strisce pedonali. Come potrebbe averlo notato solo all’ultimo momento, senza riuscire ad evitarlo. Sulla dinamica dell’impatto non sono da escludere neppure altre ipotesi. Saranno gli stessi inquirenti a cercare di chiarire tutto nei particolari. Sembra comunque da escludere che nell’impatto sia rimasta coinvolta in qualche modo qualche altra auto. L’automobilista è stata interrogata dalla Polizia locale. In merito non sono trapelate indiscrezioni. I Vigili urbani avrebbero sentito anche alcuni testimoni e non è da escludere che abbiamo anche raccolto le immagini di qualche telecamera che potrebbero tornare utili nell’economia delle indagini.

La situazione

L’incidente in via Del Redentore ripropone i pericoli delle strade cittadine e dell’area vasta di Cagliari. Per restare in città, sono stati numerosi gli incidenti, alcuni anche mortali. Come in via Cesare Cabras e, più recentemente, all’altezza del cimitero, vittima un novantenne che stava rientrando a casa. Quasi sempre le persone investite stavano attraversando sulle strisce pedonali.

RIPRODUZIONE RISERVATA