Il mondo segreto di Gonasula, a Oliena 

Il Supramonte si arricchisce di importanti scoperte nella grotta di Gonasula, a OIiena, dal 1985 meta di appassionati da tutto il mondo. Qui lo speleologo di Seui Marcello Moi, 65 anni (già artefice della scoperta del ramo Uliana nel 2024) ha individuato un nuovo fronte esplorativo collegando la stessa Ulìana al ramo Seui dove sono stati censiti complessivamente sette chilometri di gallerie. Rinvenuti anche fossili del “prolagus sardus” specie di ratto vissuto per millenni nelle cavità dell’Isola, e altre specie vive fra cui quella del serpente chilopode.

