Cagliari, tragedia sfiorata: quattordicenne investita mentre andava a scuola 

Stava attraversando la strada per andare a scuola quando è stata investita da un’auto. Sfiorata la tragedia a Cagliari, in via Peretti. Una ragazza di quattordici anni è finita in ospedale in codice giallo dopo l’impatto con un veicolo mentre si trovava sulle strisce pedonali rialzate. Le conseguenze per fortuna non si sono rivelate gravi come accertato al pronto soccorso del Brotzu, a poca distanza dal luogo dell’incidente.

L’episodio

Il fatto è accaduto ieri mattina, poco dopo le 8, mentre la ragazza passava su uno degli attraversamenti rialzati realizzati dopo la sequenza ravvicinata di investimenti nella strada che passa a fianco al principale ospedale cagliaritano. Nell’incidente più grave, nel gennaio del 2024, aveva perso la vita Guan Xuanming, studente di quindici anni residente a Pirri, travolto da un’auto sempre mentre andava a scuola.

La giovane ieri se l’è cavata con un grande spavento. L’allarme è scattato subito dopo lo scontro. Oltre all’ambulanza, è arrivata anche la polizia locale per i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’investimento. La vicenda ha fatto inevitabilmente tornare alla mente la lunga serie di precedenti avvenuti in quella stessa strada.

I precedenti

Oltre al caso tragico di Guan Xuanming, infatti, sono numerosi gli episodi di persone investite in via Peretti. Sempre nel 2024 fu travolto sulle strisce anche un infermiere che stava andando al lavoro e che ha avuto la prognosi di un mese. Finì invece in coma per qualche giorno una donna di Mulinu Becciu, investita sulla stessa strada.

I tre episodi ravvicinati avevano convinto i Comuni di Cagliari e Selargius a installare gli attraversamenti pedonali rialzati. In totale sono cinque. Due nel tratto cagliaritano tra la rotonda di Pirri e quella del Brotzu: proprio su uno di quelli stava passando la ragazza investita. Gli altri tre sono a Su Planu, tra la rotatoria dell’ospedale e quella che porta a via Brotzu e via Piero della Francesca.

