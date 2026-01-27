VaiOnline
Il caso.
28 gennaio 2026 alle 00:29

Cagliari, tragedia sfiorata: quattordicenne investita mentre andava a scuola 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Stava attraversando la strada per andare a scuola quando è stata investita da un’auto. Sfiorata la tragedia a Cagliari, in via Peretti. Una ragazza di quattordici anni è finita in ospedale in codice giallo dopo l’impatto con un veicolo mentre si trovava sulle strisce pedonali rialzate. Le conseguenze per fortuna non si sono rivelate gravi come accertato al pronto soccorso del Brotzu, a poca distanza dal luogo dell’incidente.

L’episodio

Il fatto è accaduto ieri mattina, poco dopo le 8, mentre la ragazza passava su uno degli attraversamenti rialzati realizzati dopo la sequenza ravvicinata di investimenti nella strada che passa a fianco al principale ospedale cagliaritano. Nell’incidente più grave, nel gennaio del 2024, aveva perso la vita Guan Xuanming, studente di quindici anni residente a Pirri, travolto da un’auto sempre mentre andava a scuola.

La giovane ieri se l’è cavata con un grande spavento. L’allarme è scattato subito dopo lo scontro. Oltre all’ambulanza, è arrivata anche la polizia locale per i rilievi e stabilire l’esatta dinamica dell’investimento. La vicenda ha fatto inevitabilmente tornare alla mente la lunga serie di precedenti avvenuti in quella stessa strada.

I precedenti

Oltre al caso tragico di Guan Xuanming, infatti, sono numerosi gli episodi di persone investite in via Peretti. Sempre nel 2024 fu travolto sulle strisce anche un infermiere che stava andando al lavoro e che ha avuto la prognosi di un mese. Finì invece in coma per qualche giorno una donna di Mulinu Becciu, investita sulla stessa strada.

I tre episodi ravvicinati avevano convinto i Comuni di Cagliari e Selargius a installare gli attraversamenti pedonali rialzati. In totale sono cinque. Due nel tratto cagliaritano tra la rotonda di Pirri e quella del Brotzu: proprio su uno di quelli stava passando la ragazza investita. Gli altri tre sono a Su Planu, tra la rotatoria dell’ospedale e quella che porta a via Brotzu e via Piero della Francesca.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra, le risorse per le diocesi paralizzano l’aula

Lavori a rilento: ok a soli tre articoli Alto rischio di esercizio provvisorio 
Roberto Murgia
L’emergenza.

Oristanese senza medici, ne manca uno ogni due

Marianna Guarna
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale, Roma, 27 gennaio 2026. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la celebrazione del Giorno della Memoria al Quirinale, Roma, 27 gennaio 2026. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
Giorno della memoria

«Non c’è posto per l’odio razziale»

Il messaggio di Mattarella: «Tutta l’Ue sia unita contro l’antisemitismo» 
Scienza

Oliena, la grotta delle meraviglie

Uno speleologo di Seui ha scoperto sette chilometri di cavità inesplorate 
Giorgio Ignazio Onano
Strade maledette

Monserrato, travolto sulle strisce

Ricoverato al Brotzu un 89enne dopo l’incidente in via Del Redentore 
Raffaele Serreli