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Viale Poetto.
14 marzo 2026 alle 00:27

«Monfenera, strisce pedonali più sicure» 

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Troppo lisce, pericolose per i motociclisti, troppo sbiadite, un problema per la sicurezza dei pedoni. Troppo lontano, poi, il semaforo per scoraggiare le auto che percorrono viale Poetto a forte velocità. Le strisce pedonali di fronte alle caserme Monfenera e Villasanta sono un pericolo per i militari in servizio nelle due caserme, ma anche per i cittadini che frequentano i ristoranti della zona e i residenti. «Abbiamo segnalato al sindaco con una pec la pericolosità di quegli attraversamenti, chiedendo un incontro per discutere il problema. Nel giro di pochissimo tempo è arrivata la risposta puntuale dell’amministrazione», spiega con soddisfazione Stefano Ena, segretario regionale di “Siamo Esercito”, il sindacato italiano autonomo militare organizzato dell’esercito. «Il sindaco, infatti, ha rassicurato che con i fondi del prossimo appalto l’amministrazione comunale realizzerà di fronte alla caserma un attraversamento pedonale rialzato», come quelli già realizzati in viale Poetto. «Nel frattempo, però, l’amministrazione ha immediatamente effettuato una verifica sulle condizioni attuali delle strisce pedonali ed è già intervenuta per ritracciarle con vernice nuova», ed essere quindi più visibili per gli automobilisti e quindi più sicure per i pedoni, spiega ancora Ena. «Siamo molti soddisfatti», conclude il sindacalista.

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