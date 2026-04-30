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Calcio dilettanti.
01 maggio 2026 alle 00:19

Monastir, ultima verifica 

Domani in D sul campo della Palmese prima dei playoff 

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Novanta minuti per chiudere la stagione regolare, poi sarà tempo di playoff. Domani, con calcio d’inizio alle 14.30, il Monastir sarà di scena allo stadio Gobato di Pomigliano d’Arco per affrontare la Palmese nell’anticipo dell’ultima giornata di Serie D. La formazione guidata da Marcello Angheleddu, già certa della partecipazione agli spareggi promozione, va a caccia dei tre punti per consolidare il terzo posto in classifica e presentarsi alla fase decisiva nelle migliori condizioni possibili.

Semifinale a Nuoro

Intanto prende il via la fase finale nel campionato regionale di Eccellenza. Oggi, alle 16 “Frogheri” di Nuoro è in programma il primo turno tra Nuorese e Tempio, rispettivamente terza e quarta classificata. La sfida si gioca in gara secca, con eventuali tempi supplementari, al termine dei quali, in caso di parità, sarà la Nuorese a qualificarsi per la finale grazie al miglior piazzamento in classifica. Ad attenderla c’è l’Ilvamaddalena, già ammessa al secondo turno grazie al vantaggio superiore ai 10 punti sul Calangianus al termine della stagione.

Promozione Coppa Italia

Nel fine settimana riflettori puntati anche sulla finale di Coppa Italia di Promozione, in programma domani alle 17 al Comunale Tharros di Oristano. A contendersi il trofeo saranno Bonorva e Castiadas, entrambe alla loro prima finale nella competizione di categoria. I sarrabesi avevano raggiunto una finale, ma nella Coppa Italia di Eccellenza, persa contro l’Ossese nell’edizione 2021/2022. In caso di parità sono previsti tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Il titolo è attualmente detenuto dal Coghinas.

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