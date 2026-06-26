Molentargius, una scuola di sostenibilità 

Una grande manifestazione diffusa nei territori della Sardegna per valorizzare il ruolo dei Centri di Educazione all'Ambiente e alla Sostenibilità (Ceas) come punti di riferimento per la diffusione della cultura ambientale e dello sviluppo sostenibile. Il progetto punta a consolidare la rete regionale e a offrire agli operatori un importante momento di confronto, aggiornamento e formazione sulle nuove sfide dell'educazione ambientale. Sono aperte le adesioni alla terza edizione di Ceas Aperti 2026, in programma dal 24 settembre al 15 ottobre, con un evento residenziale conclusivo il 22 e 23 ottobre al Parco naturale regionale Molentargius-Saline.

Il Parco, con il Ceas Molentargius, è l’ente capofila dell’edizione 2026. Oltre a coordinare le attività diffuse nei territori e a ospitare l’evento residenziale, avrà il compito di guidare lo sviluppo dell’intera manifestazione. Quest’anno il tema individuato dal Parco è "Interazioni – Trame di paesaggi, biodiversità e funzioni", che accompagnerà tutte le attività della manifestazione, promuovendo una riflessione sul rapporto tra ambiente, paesaggio, biodiversità e comunità.

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