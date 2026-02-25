Minoranza all’attacco: «La Fondazione non ha mai funzionato» 

A Sadali il Consiglio comunale si è riunito per l'ultimo atto amministrativo, l'approvazione del bilancio prima delle elezioni del prossimo maggio.

I consiglieri di minoranza Sara Maria Carcangiu e Marcello Pilia (che è anche un operatore turistico) hanno votato contro l'approvazione del bilancio che per i prossimi tre anni impegnerà 10mila euro l'anno in favore della nuova Fondazione culturale istituita un anno fa per promuovere cooperazioni e progetti in sinergia tra operatori turistici e l'ecomuseo. Ma Carcangiu e Pilia hanno criticato a 360 gradi la politica della maggioranza: «Avete investito circa 90mila euro per questo Ente che ad oggi non ha prodotto alcuna attività. Alla vigilia imminente della stagione turistica non sappiamo chi sia il referente delle attività della Fondazione. Non critichiamo l'idea di fare rete con gli operatori turistici ma la scelta di spendere tutti questi soldi per la Fondazione anziché pensare anche a tappare buchi nelle strade di Sadali. Avete sostenuto che nella Fondazione non c'entrasse la politica ma il presidente del Consiglio di indirizzo è la sindaca Barbara Laconi».

La sindaca Barbara Laconi ha ribadito: «Abbiamo scelto assieme ai cittadini, agli operatori del settore turistico di istituire la Fondazione, accollandoci un impegno economico importante perché crediamo che nel tempo arriveranno risultati significativi».

