VaiOnline
Sadali.
25 febbraio 2026 alle 01:05

Minoranza all’attacco: «La Fondazione non ha mai funzionato» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Sadali il Consiglio comunale si è riunito per l'ultimo atto amministrativo, l'approvazione del bilancio prima delle elezioni del prossimo maggio.

I consiglieri di minoranza Sara Maria Carcangiu e Marcello Pilia (che è anche un operatore turistico) hanno votato contro l'approvazione del bilancio che per i prossimi tre anni impegnerà 10mila euro l'anno in favore della nuova Fondazione culturale istituita un anno fa per promuovere cooperazioni e progetti in sinergia tra operatori turistici e l'ecomuseo. Ma Carcangiu e Pilia hanno criticato a 360 gradi la politica della maggioranza: «Avete investito circa 90mila euro per questo Ente che ad oggi non ha prodotto alcuna attività. Alla vigilia imminente della stagione turistica non sappiamo chi sia il referente delle attività della Fondazione. Non critichiamo l'idea di fare rete con gli operatori turistici ma la scelta di spendere tutti questi soldi per la Fondazione anziché pensare anche a tappare buchi nelle strade di Sadali. Avete sostenuto che nella Fondazione non c'entrasse la politica ma il presidente del Consiglio di indirizzo è la sindaca Barbara Laconi».
La sindaca Barbara Laconi ha ribadito: «Abbiamo scelto assieme ai cittadini, agli operatori del settore turistico di istituire la Fondazione, accollandoci un impegno economico importante perché crediamo che nel tempo arriveranno risultati significativi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il report

Vittime della strada: Isola maglia nera

Tasso di mortalità, primato nazionale. Un’app per segnalare le strade a rischio 
Alessandra Ragas
La tragedia di Sestu

Lacrime e preghiere per il piccolo Lorenzo

Il dolore della madre che accarezza la bara bianca: «Non è giusto» 
Sara Marci
Per la fusione degli scali sardi la Giunta mette sul piatto altri 30 milioni, oltre i 250 già spesi negli ultimi decenni

Aeroporti, i soldi li mette solo la Regione

Nelle pieghe della privatizzazione emerge ancora una volta l’enorme esborso di denaro pubblico 
Alessandra Carta
Conti pubblici

Stop al congedo paritario, opposizione in rivolta

La maggioranza affossa la proposta alla Camera: «Costa troppo, 4 miliardi» 
Roma

Furti a Termini, indagati 21 tra agenti e carabinieri

Alla Coin pagavano la merce con pochi euro: la complicità di una cassiera infedele 