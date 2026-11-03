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Quartucciu.
04 novembre 2026 alle 00:32

Mini discarica in via Emanuela Loi, denuncia dei residenti 

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In via Solarussa e nella confinante via Arborea, sono in corso i lavori per la realizzazione del primo skatepark di Quartucciu, di un campo sportivo polivalente e di una palestra all’aperto. Tutto questo, però, stride con quello che salta subito agli occhi appena si fanno pochi metri e si passa per via Emanuela Loi, all’angolo con via Orotelli: uno sterrato incolto, diventato ormai un ricettacolo di rifiuti. Chi ci abita vicino ci ha fatto l’abitudine, ma nonostante questo, non si rassegna al degrado e all’inciviltà. Periodicamente i residenti tornano a chiedere che intervenga la polizia municipale per identificare chi abbandona i rifiuti. «Non è bello abitare di fronte a una discarica a cielo aperto», dichiarano alcuni dei residenti che abitano vicino allo sterrato. «D’estate non si possono tenere aperte le finestre per troppo tempo perché si sentono gli odori nauseabondi che provengono dalla discarica, ma anche in autunno e inverno il problema persiste, perché i topi accorrono ugualmente». In questa zona quasi tutti sono convinti che chi getta i rifiuti nello sterrato sia qualcuno che viene da fuori: «Spesso si tratta di gente che non è neanche di Quartucciu e che proviene dai Comuni limitrofi e, sapendo che qui non controlla nessuno, sanno di poterla fare franca».

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