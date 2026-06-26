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Gruppo K.
27 giugno 2026 alle 00:09

Mina e la Colombia contro Ronaldo per chiudere in testa 

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C’è il Portogallo di Cristiano Ronaldo come ultimo ostacolo fra la Colombia di Yerry Mina e il primo posto nel Gruppo K, che vorrebbe dire affrontare una delle migliori terze. Stanotte all’1.30 a Miami i Cafeteros, a punteggio pieno e già qualificati, si giocano la possibilità di chiudere in testa: per farlo servono pari o vittoria.

Il Mondiale di Mina, in campo, deve ancora cominciare. Il difensore del Cagliari finora ha guardato i compagni dalla panchina, con Lucumí e Sánchez sempre titolari: non è escluso un cambio, visto che il primo è diffidato e con un altro giallo salterebbe i sedicesimi. «Le ammonizioni preoccupano», ha avvertito ieri il ct Lorenzo. Per la Colombia finora ha brillato un altro difensore, il terzino destro Muñoz che ha segnato sia contro l’Uzbekistan sia contro il Congo.

Il Portogallo, di contro, ha un solo risultato per vincere il girone: la vittoria, anche se un pareggio garantirebbe quantomeno la qualificazione con il secondo posto (l’avversario in questo caso sarebbe la seconda del Gruppo L). Dopo l’1-1 con il Congo è arrivato il 5-0 all’Uzbekistan, nel quale si è sbloccato Cristiano Ronaldo (doppietta, primo nella storia a segnare in sei Mondiali diversi): un largo successo che ha cancellato gran parte delle critiche mosse dopo l’esordio.

In contemporanea si gioca anche Congo-Uzbekistan: chi vince è terzo, un pari eliminerebbe entrambe. Cannavaro cerca i primi punti.

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