“Milarepa”: yoga e proiezioni a Iglesias e Cagliari 

Giovedì prossimo, 19 giugno, esce nella sale italiane il film girato in Sardegna “Milarepa” di Louis Nero con un cast internazionale composto da Harvey Keitel, Isabelle Allen, F Murray Abraham, Angela Molina, Franco Nero, Hal Yamanouchi, Diana Dell’Erba, Bruno Bilotta, Michael Ronda, Iazua Larios e Kaitlyn Kemp. Il film sarà presentato anche a Iglesias e Cagliari con alcuni membri dello staff: giovedì, alle 21, al Cinema Madison (via Cavalier S. Filippo) e al Greenwitch (via Sassari) giovedì e domenica alle 20.30 e alle 19.30.

Attenzione. Al termine della proiezione di “Milarepa” si terrà una meditazione guidata da esperti di yoga ispirata ai temi spirituali del film. Il film è prodotto da L’AltroFilm, si avvale dei costumi di Alessandro Lai, della scenografia di Paki Meduri, del trucco di Vittorio Sodano, della fotografia di Micaela Cauterucci e della colonna sonora di Andrea Guerra.La storia: siamo in un mondo post-apocalittico. La natura ha sopraffatto la tecnologia. Mila è devastata dall'uccisione di suo padre. Spinta da sua madre, ottiene la sua vendetta imparando a padroneggiare il potere segreto della natura. Così, Mila inizia un viaggio per redimersi dalle malvagità che ha commesso.

