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27 maggio 2026 alle 00:26

Mieloma, all’Oncologico diagnosi e cure più precise 

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La diagnostica ematologica in Sardegna fa un passo avanti importante per la qualità delle cure offerte ai pazienti: il laboratorio specialistico di Ematologia dell’Oncologico Businco dell’Arnas Brotzu è pronto ad avviare l’attività diagnostica attraverso la spettrometria di massa per la cura del mieloma.Il progetto nasce all’inizio del 2024 da un confronto interno alla Struttura di Ematologia e Ctmo diretta dal professor Giovanni Caocci. In particolare il dottor Daniele Derudas, dirigente medico e coordinatore del gruppo mielomi, ha condiviso l’interesse della comunità scientifica internazionale verso l’utilizzo della Spettrometria di Massa nello studio dei mielomi.Da qui nasce un percorso di approfondimento scientifico sviluppato insieme alla dottoressa Marianna Greco, dirigente biologo e coordinatrice del laboratorio di Ematologia.

La spettrometria di massa è una tecnologia molto avanzata che aiuta i medici a individuare e controllare il mieloma attraverso un campione di sangue. Funziona un po’ come uno scanner molecolare: riesce a riconoscere minuscole tracce delle sostanze prodotte dalla malattia, anche quando sono presenti in quantità molto basse. Nel mieloma, alcune cellule del sangue producono una proteina anomala che rappresenta una sorta di firma del tumore, la tecnologia permette di identificare questa firma con grande precisione, aiutando i medici a capire se la malattia è presente, come sta evolvendo, se le cure stanno funzionando e se ci sono segnali di ricaduta.L’innovazione tecnologica in sanità è uno strumento per migliorare la qualità delle cure e offrire ai pazienti opportunità diagnostiche sempre più avanzate», afferma il dg dell’Arnas Brotzu Maurizio Marcias.

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