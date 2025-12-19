«Microcitemico, no al trasferimento» 

«Il trasferimento del Microcitemico all'Arnas Brotzu, previsto dal 1° gennaio, deve essere subito sospeso e si deve avviare immediatamente il confronto con sindacati e lavoratori». È il nuovo appello lanciato alla presidente della Regione Alessandra Todde e ai componenti della Commissione Sanità, dalla Uil Fpl. «Ad oggi – spiegano il segretario generale Mimmo Foddis e i segretari regionali e di Area Vasta Massimo Marceddu e Fabio Sanna - non intravediamo alcun intervento rispetto alla sospensione chiesta e all'avvio di un reale confronto». Secondo il sindacato con il trasferimento «il pericolo di generare nel tempo una sorta di scatola vuota esiste e non va sottovalutato dalla politica regionale, la futura perdita di professionalità è un dato che va messo responsabilmente in conto e non va ignorato».

