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L’operazione.
21 giugno 2026 alle 00:45

Mezzo chilo di hascisc: due arresti 

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Grazie ad alcune informazioni raccolte, i Falchi della Squadra Mobile hanno individuato un’abitazione nella zona di viale Diaz: casa, era il sospetto, utilizzata come deposito della droga. Sono così iniziati gli appostamenti finiti con la perquisizione di due persone uscite dall’appartamento con uno zaino. All’interno, come ricostruito dai poliziotti, c’erano cinque panetti di hascisc per un peso complessivo di mezzo chilo. Enrico Sanna, 33 anni, e Valentino Dore, 37, entrambi incensurati, sono così stati arrestati. Nel processo per direttissima di ieri mattina, assistiti dall’avvocato Nicola Tamponi, hanno ottenuto i termini a difesa: dopo la convalida dell’arresto sono così tornati in libertà in attesa della prossima udienza.

I controlli

L’operazione dei Falchi, sotto il coordinamento del dirigente Davide Carboni, è scattata venerdì. Gli agenti dopo aver notato alcuni movimenti attorno all’abitazione tenuta sotto controllo, con l’arrivo di due persone in sella a uno scooter. Secondo le accuse, Sanna e Dore sarebbero rimasti in casa per circa mezz’ora. Un appartamento, come emerso nella ricostruzione della Polizia, che rientrava nella disposizione di uno dei due. Quando sono usciti, i poliziotti li hanno bloccati per una perquisizione. In uno zainetto c’era la droga: cinque panetti. Mezzo chilo in tutto.

Il mercato

Gli ulteriori elementi raccolti dagli investigatori hanno permesso di accertare che i cinquecento grammi di hascisc erano destinati al nord Sardegna. I due come disposto dal pm di turno sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente per lo spaccio. Ieri la convalida. Ma le indagini della Squadra Mobile vanno avanti per ricostruire la provenienza dell’hascisc, la località di destinazione, nel nord dell’Isola e gli acquirenti. I poliziotti sarebbero al lavoro per capire se esiste un’organizzazione specializzata nella distribuzione di droga, in particolare hascisc, tra il Cagliaritano e il resto della Sardegna, in particolare nelle zone maggiormente frequentate dai turisti nel periodo estivo. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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