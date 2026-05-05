Girava per il centro storico di Sassari con quasi mezzo chilo di cocaina nel trolley: un uomo è stato arrestato dai carabinieri, in flagranza di reato, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto dei consueti servizi di controllo del territorio mirati in particolare al contrasto dello spaccio nel centro urbano. I militari dell’Arma hanno individuato l’uomo mentre passava in via San Donato con il bagaglio con un atteggiamento che li ha spinti a un controllo più accurato nel corso del quale sono stati trovati 475 grammi di cocaina. I carabinieri hanno anche trovato la somma in contanti di 2.100 euro, considerata probabile provento dell’attività di spaccio. Droga e denaro sono stati sottoposti a sequestro, su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, mentre l’uomo è stato accompagnato nel carcere di Bancali in attesa dell’udienza di convalida.

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