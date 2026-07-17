VaiOnline
La finale.
18 luglio 2026 alle 00:44

Messi e Yamal, i due campioni contro per il titolo Mondiale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il numero 10 di oggi del Barcellona contro quello storico, la nuova stella del calcio mondiale contro un simbolo indiscusso, la prima finale contro l’ultima recita ai Mondiali. Spagna-Argentina di domani non è solo l’atto conclusivo del torneo, ma anche una sfida generazionale tra Lamine Yamal e Lionel Messi, il nuovo che avanza e il 39enne dei record. Non sono mai stati né compagni né avversari, ma incredibilmente nel 2007 un giovane Messi fu fotografato assieme a Yamal (all’epoca neonato) per un calendario dell’Unicef.

Finora meglio Leo, 8 gol e 4 assist per trascinare la Selección, dimostrando al suo sesto Mondiale di essere sempre ai vertici. Yamal si è “limitato” a una rete nel girone, anche perché al torneo è arrivato reduce da un infortunio. Domani, davanti agli occhi del mondo, sono pronti a darsi battaglia.

L’avvicinamento

La Spagna cerca il secondo titolo e l’accoppiata Europei-Mondiali, visto che nel 2024 trionfò a Berlino. De la Fuente non dovrebbe avere dubbi di formazione, a differenza di Scaloni che deve scegliere tra Julián Álvarez e Lautaro Martínez (favorito il primo, ma l’attaccante dell’Inter ha deciso al 92’ la semifinale) e valuta come possibili innesti Montiel e Nico González. Per l’Albiceleste c’è una statistica incredibile: è in finale nonostante al 90’ di ciascuna partita della fase a eliminazione diretta non fosse in vantaggio.

Al MetLife Stadium sarà parata di stelle, Donald Trump in testa, all’intervallo (da 17 minuti) show stile Super Bowl. Per la Spagna presenti il re Felipe VI e il presidente del Governo Pedro Sánchez, mentre il presidente argentino Javier Milei resta in patria «per scaramanzia». Arbitra Slavko Vincic, sloveno, scoppiato a piangere quando Pierluigi Collina ha annunciato la designazione: «È un sogno che si realizza, sono orgoglioso». A New York, intanto, allerta per una coltre di fumo causata dagli incendi boschivi in Canada.

Di consolazione

Stasera alle 23 a Miami la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra. Per entrambe non è certo l’evento che volevano, tanto che ci saranno diverse novità di formazione. Nei Bleus ultima in panchina per Deschamps, che aveva annunciato da tempo l’addio a fine Mondiali: lo sostituirà Zidane. «Nessuno ha voglia di giocare questa partita», ha ammesso il ct inglese Tuchel.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sulcitana

«La 195 riaprirà il 24 luglio»

L’annuncio di Anas: cantiere concluso con una settimana di anticipo 
Luca Mascia
Il testo

Legge elettorale, nuovo round al Senato

Nodo preferenze: la maggioranza alla conta dopo la bocciatura alla Camera 
Genova

Le tragedie dei ragazzini in vacanza

Alice, 11 anni, annegata in piscina. Alessio, 15, folgorato al luna park 
la polemica

Trump sparge veleno sulle elezioni Usa: «Truccate dalla Cina»

L’accusa sull’esito del 2020 prepara la contestazione al voto di midterm 