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San Nicolò Gerrei
24 settembre 2026 alle 00:48

Meno sprechi,  l’ufficio postale diventa “smart” 

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L’ufficio postale di San Nicolò Gerrei diventa “smart”. Poste Italiane ha installato nella sede del paese un sistema capace di regolare in automatico luci, riscaldamento e raffrescamento, adattandoli alle condizioni reali degli ambienti. Sensori e dispositivi controlleranno temperatura e consumi, accendendo o spegnendo gli impianti quando serve. L’obiettivo è ridurre gli sprechi e rendere più confortevole l’ufficio per utenti e personale. Gli impianti potranno essere gestiti anche da remoto, semplificando gli interventi di manutenzione. San Nicolò Gerrei entra così nella rete degli uffici della Sardegna meridionale interessati dal progetto Smart Building, che punta a rendere le sedi postali più efficienti e sostenibili. Il programma segue gli interventi già avviati con la sostituzione delle vecchie lampade con sistemi a Led, che hanno permesso di abbattere i consumi legati all’illuminazione. Tecnologia, quindi al servizio di una sede più efficiente, con meno sprechi e maggiore attenzione ai consumi.

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