tENNIS.
18 gennaio 2026 alle 01:08

Melbourne senza Berrettini 

Il romano ko alla vigilia, stamattina già in campo Alcaraz 

«Si dice che non c'è due senza tre: è successo in Coppa Davis, ora speriamo che Jannik riconquisti gli Australian Open». Da Cagliari, il presidente della Fitp, Angelo Binaghi, ha fatto i propri auspici per gli Australian Open, il primo Slam della stagione tennistica, scattato nella notte con due azzurri in campo: Flavio Cobolli contro il britannico Arthur Fery e Jasmine Paolini contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich.

Pole position

«Il 2026 ci vede, per lo meno dal punto di vista delle classifiche, sia individuali che a squadre, partire più forti che mai. Perché non c'è solo Sinner», ha ricordato Binaghi all’Ansa, «c'è Musetti numero 5 al mondo, che quasi nessuno ne parla perché oramai quando hai il numero uno, avere anche il numero 5 sembra poco; ma se ce l'avessero detto dieci anni fa saremmo rimasti a bocca aperta. Ci sono Cobolli, Darderi, ci sono le ragazze, la Cocciaretto, la Paolini numero 7, ci sono le coppie di doppio che sono ai vertici mondiali». A proposito, Elisabetta Cocciaretto si presenta a Melbourne fresca del successo di venerdì notte a Hobart: doppio 6-4 alla teenager americana Iva Jovic e secondo titolo Wta in carriera.

La tegola
Chi purtroppo non ci sarà (ed è una vera tegola, l’ennesima di una carriera troppo frammentaria) è Matteo Berrettini. «Un dolore agli addominali obliqui», come ha scritto sul proprio profilo Instagram, lo ha costretto a rinunciare all’Open d'Australia. «Spero e sento che non starò fuori dai campi a lungo», aggiunge l'azzurro. Lo stesso problema muscolare era stato la causa di altri ritiri, e periodi di riabilitazione negli ultimi, come alle Atp Finals 2021 o agli Internazionali d'Italia dello scorso anno.

Subito i big

Berrettini avrebbe dovuto affrontare al primo turno l’idolo di casa Alex De Minaur, testa di serie numero 6. La numero 1 è naturalmente Carlos Alcaraz che guida la classifica Atp, anche se il due volte campione uscente è Jannik Sinner. Lo spagnolo debutta stamattina (orario indicativo le 10.30 italiane) contro l’altro aussie , Adam Walton (80). Per vedere l’altoatesino bisognerà attendere domani notte quando scenderà in campo per affrontare il francese Hugo Gaston (94 Atp). Nella notte ha debuttato il n. 3 Sascha Zverev (contro Diallo appena battuto da Vavassori ad Adelaide), all’alba da seguire anche Alexander Bublik, reduce dal successo di Hong Kong (su Musetti). C’è attesa anche per Novak Djokovic.

Seconda giornata

Stanotte (dopo l’una), gli appassionati azzurri si concentrano sul tabellone maschile. Subito il big match tra Mattia Arnadi (65 del mondo) e Andrey Rublev (il russo è sceso al n. 14 ed è stato battuto da Lorenzo Musetti in Cina) ma anche quello tra il temibile francese Terence Atmane (64) e il qualificato Francesco Maestrelli. Sarà già martedì mattina in Italia quando scenderanno in campo Mattia Bellucci e il norvegese Casper Ruud (n. 13). ( c.a.m. )

