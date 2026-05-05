Medaglia d’argento dell’Esercito alla “Sassari” per le missioni di pace 

La Bandiera di Guerra del 151° Reggimento fanteria “Sassari” è stata insignita della Medaglia d’argento al valore dell’Esercito per l’impegno nella missione Unifil in Libano nel periodo dall’agosto 2024 al febbraio 2025. La cerimonia si è svolta ieri a L'Aquila, alla presenza delle principali autorità dello Stato, con in testa il ministro Guido Crosetto, nell’ambito del 165° anniversario della costituzione dell’Esercito italiano. La decorazione è stata attribuita per le attività svolte dal Reggimento in un contesto di tensioni ed elevata instabilità. La motivazione ufficiale lo definisce una «prestigiosa Unità di fanteria» che ha agito con «spiccato coraggio e singolare perizia».

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