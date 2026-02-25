VaiOnline
Serie D.
25 febbraio 2026 alle 01:02

Mazzata sull’Olbia: 2 punti di penalizzazione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Olbia. Una sanzione che sa di mazzata. L’Olbia incassa 2 punti di penalizzazione in classifica per il ritardo nell’iscrizione al campionato di Serie D e scivola a -11 dalla salvezza. Con la distanza dalla zona tranquilla della classifica aumenta, però, pure il rischio di retrocedere direttamente.

L’abisso

La decisione del Tribunale federale, ufficializzata ieri assieme all’ammenda di 5mila euro e ai 3 mesi di inibizione a Guido Surace all’epoca presidente dell’Olbia, aggrava una situazione già precaria. I bianchi sono ancora sedicesimi ma ora con 21 punti ne distano 10 dalla tredicesima (il Latte Dolce): se il campionato finisse oggi significherebbe niente playout: se al termine della stagione regolare il distacco tra sedicesima e tredicesima è di almeno 8 punti lo spareggio non è previsto e la prima retrocede in Eccellenza. Come se non bastasse, alle spalle dei bianchi incombono Real Monterotondo e Cassino a -1 e a -4.

La reazione

«Queste sanzioni, purtroppo attese dalla nuova proprietà, derivano da gravi irregolarità amministrative commesse dalla “vecchia gestione”, in particolare dalla mancata iscrizione al campionato nel giugno 2025 che ha rischiato di compromettere l’esistenza stessa del club e che testimonia la superficialità e l’inadeguatezza di chi gestiva allora la società», commenta l’Olbia Calcio: «L’attuale dirigenza, insediatasi successivamente, ha ereditato questo pesante fardello e ha agito con la massima trasparenza, collaborando con le autorità federali. Ribadiamo che tali problematiche non sono in alcun modo attribuibili alla gestione corrente, che continua a lavorare con impegno per il rilancio sportivo e strutturale dell’Olbia Calcio 1905 nonostante gli ostacoli creati dal passato».

Il campionato

Domenica al Nespoli contro il Budoni – che ha gli stessi punti (31) del Latte Dolce ma ha un piede fuori dai playout per la migliore differenza reti – un risultato diverso dalla vittoria suonerebbe come una Messa da Requiem. L’Olbia non avrà due pedine fondamentali a centrocampo come Saggia e Biancu: il primo ha rimediato tre giornate di squalifica per l’espulsione con la Flaminia mentre l’ex Cagliari salterà il derby per somma di ammonizioni. Infine l’udienza per l’istanza di fallimento in programma oggi a Tempio: l’autore (un giocatore dell’Olbia) avrebbe fatto un passo indietro, per cui il procedimento potrebbe interrompersi qui.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il report

Vittime della strada: Isola maglia nera

Tasso di mortalità, primato nazionale. Un’app per segnalare le strade a rischio 
Alessandra Ragas
La tragedia di Sestu

Lacrime e preghiere per il piccolo Lorenzo

Il dolore della madre che accarezza la bara bianca: «Non è giusto» 
Sara Marci
Per la fusione degli scali sardi la Giunta mette sul piatto altri 30 milioni, oltre i 250 già spesi negli ultimi decenni

Aeroporti, i soldi li mette solo la Regione

Nelle pieghe della privatizzazione emerge ancora una volta l’enorme esborso di denaro pubblico 
Alessandra Carta
Conti pubblici

Stop al congedo paritario, opposizione in rivolta

La maggioranza affossa la proposta alla Camera: «Costa troppo, 4 miliardi» 
Roma

Furti a Termini, indagati 21 tra agenti e carabinieri

Alla Coin pagavano la merce con pochi euro: la complicità di una cassiera infedele 