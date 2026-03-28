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Lanusei
29 marzo 2026 alle 00:24

Maxi torta per i 100 anni di Annina 

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Giuseppanna Deplano e la più grande di undici figli. Lei, che per tutti è Annina, ha accompagnato nella crescita nove sorelle e l’unico fratello. Venerdì ha compiuto 100 anni, la nonnina nata e cresciuta a Lanusei da avi originari di Ussassai. Durante il buffet pomeridiano l’hanno festeggiata i due figli e i due nipoti, diversi altri familiari e amici che non sono voluti mancare nel giorno in cui nonna Annina si è iscritta al club dei centenari che, in Ogliastra, conta alcune decine di soci residenti in quasi tutti i centri del territorio. Una festicciola intima, scandita da emozioni e tanto amore. Vedova da trentatré anni (il marito, Antonio Stocchino, è morto nel 1993 all’età di 70 anni) e donna di profonda fede religiosa, la neo centenaria abita insieme alla figlia, in una palazzina di famiglia. Si è sempre presa cura della famiglia, dividendosi con l’impegno quotidiano dei lavori nella campagna di proprietà a due chilometri dall’abitato. (ro. se.)

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