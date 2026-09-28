SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Terramaini.
29 settembre 2026 alle 00:28

Martini, prorogata la chiusura 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La sede dell’istituto Martini a Terramaini resterà chiusa fino a domani. La scuola è al centro di un intervento di derattizzazione da parte del personale del Centro antinsetti della Città metropolitana da mercoledì scorso: la riapertura era prevista per ieri ma è stata segnalata la necessità di proseguire con l’intervento. Da qui la nuova ordinanza sindacale arriva dopo la richiesta del dirigente scolastico a seguito della comunicazione del Centro antinsetti della Città metropolitana, in cui si segnala la necessità di prolungare l’attività di derattizzazione in corso.

Sono già diverse le chiusure di scuole per interventi di derattizzazione a pochissime settimane dalla ripresa delle lezioni. Sono cinque gli istituti di Cagliari chiusi dal primo settembre ad oggi. Il numero aumenta sensibilmente se si allargano i confini anche ai Comuni dell’hinterland

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Carburanti, scattati i primi tagli Assopetroli: estendere gli sconti

L’assessore Meloni: stanziati 60 milioni per affrontare i rincari 
La curiosità.

A Nuoro i ribassi arrivati solo nel pomeriggio

Gianfranco Locci
Iglesias.

Ambiente, attacco dei comitati

Maurizio Liscia
L’elezione

Omar Chessa è il nuovo rettore

Il docente di Costituzionale guiderà l’Università di Sassari fino al 2032 
Emanuele Floris
Il test

A Reggio Calabria Vannacci non punge: vince il centrodestra

A Roscioli (FI) oltre metà dei voti ma l’affluenza si ferma al 22,3% 