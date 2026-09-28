Martini, prorogata la chiusura 

La sede dell’istituto Martini a Terramaini resterà chiusa fino a domani. La scuola è al centro di un intervento di derattizzazione da parte del personale del Centro antinsetti della Città metropolitana da mercoledì scorso: la riapertura era prevista per ieri ma è stata segnalata la necessità di proseguire con l’intervento. Da qui la nuova ordinanza sindacale arriva dopo la richiesta del dirigente scolastico a seguito della comunicazione del Centro antinsetti della Città metropolitana, in cui si segnala la necessità di prolungare l’attività di derattizzazione in corso.

Sono già diverse le chiusure di scuole per interventi di derattizzazione a pochissime settimane dalla ripresa delle lezioni. Sono cinque gli istituti di Cagliari chiusi dal primo settembre ad oggi. Il numero aumenta sensibilmente se si allargano i confini anche ai Comuni dell’hinterland

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