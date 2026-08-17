Market ambulante della droga, coppia in cella 

Un market ambulante della droga: è quello che hanno scoperto i carabinieri nella serata di Ferragosto nel corso di un controllo lungo la Strada Provinciale 90 in località "Lu Colbu" nel territorio di Trinità d’Agultu. Quando hanno fermato un camper diretto verso Santa Teresa di Gallura. Insospettiti da un forte odore di marijuana proveniente dall’interno del veicolo, hanno eseguito un’approfondita perquisizione e scoperto un vario campionario di sostanze stupefacenti: circa 512 grammi di ketamina, 287 grammi di speed (anfetamine), 265,73 grammi di marijuana parzialmente suddivisa in dosi, 98 grammi di Mdma in pastiglie, 66 grammi di Md, 45 grammi di cocaina, 14 grammi di hashish, 5,4 grammi di funghi allucinogeni e due boccette in vetro contenenti verosimilmente olio di cannabis.

I Carabinieri hanno anche recuperato un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento, sostanze da taglio e differenti preparati chimici e integratori oltre a due katane, una mazza da baseball e un coltello a serramanico. Sono stati quindi arrestati, su disposizione della Procura della Repubblica di Tempio, che coordina e dirige le indagini un uomo e una donna trasferiti nel carcere di Bancali in attesa dell’udienza di convalida.

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