Maria Lai e le artiste sarde sul finire del ’900 al Ghetto 

La grandezza di Maria Lai, figura unica nel panorama artistico del XX secolo, in dialogo con alcune delle artiste che hanno percorso l’avventura dell’arte contemporanea in Sardegna: è questa l’essenza della mostra “Compagne di viaggio. Maria Lai e le artiste della scena isolana sul finire del ’900”, curata dal docente, storico e critico d’arte Gianni Murtas, e visitabile al Ghetto di Cagliari.

Inaugurata lo scorso 19 dicembre e visitabile fino al primo febbraio, la mostra propone un confronto con i lavori – provenienti da collezioni private – di Annalisa Achenza, Zaza Calzia, Maria Crespellani, Rosanna D’Alessandro, Marta Fontana, Gabriella Locci, Lalla Lussu, Monica Lugas, Mirella Mibelli, Wanda Nazzari e Rosanna Rossi. Un dialogo corale, dunque, che restituisce uno spaccato significativo della scena artistica isolana del Novecento mettendo in luce una trama di relazioni capaci di attraversare linguaggi, generazioni e percorsi individuali.

