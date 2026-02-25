VaiOnline
Selargius.
25 febbraio 2026 alle 01:05

Marciapiedi dissestati, bando per il restyling 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Tutto pronto per il via al restyling dei marciapiedi in città. Nei giorni scorsi è stata pubblicata la gara per affidare - tramite la piattaforma Sardegna Cat - l’appalto annunciato lo scorso anno dal Comune di Selargius: un primo step nel percorso di riqualificazione dei percorsi pedonali in diverse zone del territorio, finanziato dalle casse comunali con 400mila euro

Si parte dai marciapiedi dove si concentrano le criticità principali: via Mazzini e via Vittorio Veneto nel centro città, e via Machiavelli nel quartiere di Su Planu. Ora spazio alla presentazione delle offerte da parte delle imprese interessate, poi si procederà con i cantieri che - come viene specificato nel capitolato d’appalto - dovrebbero durare in tutto 120 giorni, imprevisti permettendo. Interventi attesi da anni, in queste strade così come in altre del territorio comunale dove mattonelle sconnesse, cedimenti e buche regnano nei percorsi pedonali.

A breve si conta di avviare lo stesso iter per via San Luigi: in questo caso le risorse, 700mila euro, sono arrivate dalla Regione, per un progetto già pronto che prevede sistemazione della strada e dei marciapiedi, problemi più volte denunciati dai residenti con tanto di petizioni indirizzate al Municipio. Altri 4 milioni sono in arrivo sempre dalla Regione per la riqualificazione completa di via Trieste e via Nenni: quest’ultima verrà rifatta a nuovo, con marciapiedi - al momento assenti - e piste ciclabili che saranno realizzati accanto alla strada per non interferire con la viabilità delle auto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il report

Vittime della strada: Isola maglia nera

Tasso di mortalità, primato nazionale. Un’app per segnalare le strade a rischio 
Alessandra Ragas
La tragedia di Sestu

Lacrime e preghiere per il piccolo Lorenzo

Il dolore della madre che accarezza la bara bianca: «Non è giusto» 
Sara Marci
Per la fusione degli scali sardi la Giunta mette sul piatto altri 30 milioni, oltre i 250 già spesi negli ultimi decenni

Aeroporti, i soldi li mette solo la Regione

Nelle pieghe della privatizzazione emerge ancora una volta l’enorme esborso di denaro pubblico 
Alessandra Carta
Conti pubblici

Stop al congedo paritario, opposizione in rivolta

La maggioranza affossa la proposta alla Camera: «Costa troppo, 4 miliardi» 
Roma

Furti a Termini, indagati 21 tra agenti e carabinieri

Alla Coin pagavano la merce con pochi euro: la complicità di una cassiera infedele 