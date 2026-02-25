Marciapiedi dissestati, bando per il restyling 

Tutto pronto per il via al restyling dei marciapiedi in città. Nei giorni scorsi è stata pubblicata la gara per affidare - tramite la piattaforma Sardegna Cat - l’appalto annunciato lo scorso anno dal Comune di Selargius: un primo step nel percorso di riqualificazione dei percorsi pedonali in diverse zone del territorio, finanziato dalle casse comunali con 400mila euro

Si parte dai marciapiedi dove si concentrano le criticità principali: via Mazzini e via Vittorio Veneto nel centro città, e via Machiavelli nel quartiere di Su Planu. Ora spazio alla presentazione delle offerte da parte delle imprese interessate, poi si procederà con i cantieri che - come viene specificato nel capitolato d’appalto - dovrebbero durare in tutto 120 giorni, imprevisti permettendo. Interventi attesi da anni, in queste strade così come in altre del territorio comunale dove mattonelle sconnesse, cedimenti e buche regnano nei percorsi pedonali.

A breve si conta di avviare lo stesso iter per via San Luigi: in questo caso le risorse, 700mila euro, sono arrivate dalla Regione, per un progetto già pronto che prevede sistemazione della strada e dei marciapiedi, problemi più volte denunciati dai residenti con tanto di petizioni indirizzate al Municipio. Altri 4 milioni sono in arrivo sempre dalla Regione per la riqualificazione completa di via Trieste e via Nenni: quest’ultima verrà rifatta a nuovo, con marciapiedi - al momento assenti - e piste ciclabili che saranno realizzati accanto alla strada per non interferire con la viabilità delle auto.

RIPRODUZIONE RISERVATA