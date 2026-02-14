VaiOnline
In centro.
15 febbraio 2026 alle 00:29

Marcia di pace contro la repressione in Iran «Ricordiamo le vittime e gli amori interrotti» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una camminata simbolica per tenere alta l’attenzione sulla repressione in Iran. Ieri pomeriggio decine di persone hanno percorso via Garibaldi e via Manno distribuendo a passanti e negozianti, dei fiori con dei qr code che spiegano i motivi della protesta. Tra loro c’erano anche diversi iraniani che vivono in Sardegna. Hanno marciato con la bandiera raffigurante il leone e il sole, quella in vigore nel Paese mediorientale fino al 1979, anno della rivoluzione che portò al potere gli ayatollah. L’iniziativa di ieri, organizzata dall’Associazione Tonino Pascali-Sardegna Radicale con i Giovani federalisti europei, si è svolta in concomitanza con diverse città del mondo, dove la diaspora iraniana ha dato vita a grandi manifestazioni per la Giornata globale dell’azione. La comunità iraniana presente in città ha scelto di esprimere la propria solidarietà con una passeggiata condivisa come gesto politico e civile di adesione ideale alle mobilitazioni internazionali. La comunità iraniana di Cagliari ha spiegato la scelta del 14 febbraio: «Nel giorno dell’amore ci siamo riuniti per ricordare le vittime recenti in Iran e gli amori che sono stati interrotti da proiettili e prigioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’anniversario.

«Grazia Deledda, perenne modernità»

Il capo dello Stato a Nuoro celebra il centenario del Nobel alla scrittrice 
l Deiana, Loi, Orunesu
La visita

«Gli vogliamo bene, lui lo deve sapere»

Applausi e ringraziamenti sotto la pioggia per il presidente e il suo omaggio alla scrittrice 
Simone Loi
maltempo

«Ho rischiato di morire schiacciato da quell’albero»

Andrea Scroccu: «Come mai non c’era l’allerta rossa?» 
Gianni Agus
L’ira dei pazienti nei centri prelievi. Denuncia della Fials: l’ennesimo grave disservizio

Niente reagenti, stop alle analisi

Al Santissima Trinità (Asl 8) si fermano gli esami del sangue 
Pale eoliche e distese fotovoltaiche graveranno sui conti delle famiglie. Il presidio: «Pronti a opporci»

«I costi degli impianti nella bolletta dei sardi»

La denuncia degli attivisti: nel decreto del Governo un regalo alle multinazionali 
Lorenzo Piras
La tragedia

L’addio di Francesca: «Ciao uomo di mare, il tuo sorriso un faro»

Arbatax, la sorella scrive al capitano morto nel naufragio della sua barca 
Simone Loi
Giustizia

Scontro su Gratteri tra Nordio e Csm: «Credibilità minima»

Il ministro attacca le toghe contrarie a eventuali sanzioni per il magistrato 
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Il referente in Italia di Elon Musk, Andrea Stroppa, in una immagine tratta dal suo profilo X.X ANDREA STROPPA CLAUDIUS NERO'S LEGION+++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
Roma

Indagato per omicidio stradale l’uomo di Musk

Andrea Stroppa, referente in Italia del miliardario, ha travolto e ucciso un 18enne 