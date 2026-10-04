Marci regala al Castiadas un punto al 91’ 

Castiadas 2

Cus Cagliari 2

Castiadas (4-4-2) : Aramu, Piga, G. Marci, M. Carboni, Grinbaum, M. Melis, Miranda, Usai (2’ st Piredda), G. Carboni (43’ st Sanna), A. Marci, Caboni (33’ st Poma). In panchina Moro, Pisu, Buffolin, S. Melis, Cambarau, Matta. Allenatore Rais.

Cus Cagliari (4-4-2) : Santilli, Guttuso, A. Piroddi, Asunis, Biondi, V. Salaris, A. Salaris (30’ st Vazquez), Flores Kramarenko (1’ st Farris), Onnis (4’ st Camba), Nenna (12’ st Murtas), R. Piroddi (41’ st Demurtas). In panchina Murru, Molinas, Fanni, Balloi. Allenatore Lantieri.

Arbitro : Paulis di Cagliari.

Reti : nel primo tempo 38’ Miranda; nella ripresa 25’ Camba, 37’ R. Piroddi (r), 46’ A. Marci (r).

Note : espulsi A. Salaris dalla panchina, Rais. Ammoniti Grinbaum, Usai, A. Marci, R. Piroddi, Murtas.

Castiadas. Un gol di Andrea Marci su rigore al 91’ salva il Castiadas, che strappa il 2-2 al Cus Cagliari e resta imbattuto. Gli universitari avevano ribaltato lo svantaggio del primo tempo. In avvio il Castiadas sfiora il gol con un colpo di testa di Grinbaum su angolo. Il Cus risponde in contropiede con Roberto Piroddi e Onnis, ma al 38’ passano i padroni di casa: su una rimessa laterale Miranda sfrutta la sponda di Caboni e di destro firma l’1-0.

Nella ripresa il Cus sfiora il pari con Farris al 10’ e Camba al 15’. Il pareggio arriva al 25’: sponda di Biondi e destro in scivolata di Camba. Al 37’ un fallo di mano in area su tiro di Farris vale il rigore, che Roberto Piroddi trasforma. Sembra fatta, ma al 46’ Poma guadagna un rigore che Andrea Marci realizza.

«Abbiamo disputato un buon primo tempo», commenta il tecnico del Castiadas, Nicola Rais. «Nella ripresa il Cus è riuscito a ribaltarla. Siamo stati bravi e fortunati a trovare il pari. Alla fine è un buon punto. La squadra è giovane e c’è tanto da lavorare».

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