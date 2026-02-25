VaiOnline
Manutenzione dei corsi d’acqua, concluso il secondo lotto di lavori 

Si è concluso nei giorni scorsi il secondo lotto di interventi di manutenzione straordinaria dei corsi d’acqua nelle campagne di Samassi. I lavori, finanziati dalla Regione con un contributo di 72mila euro, hanno interessato diversi canali con l’obiettivo di ripristinare la corretta funzionalità idraulica e migliorane la capacità di deflusso.Gli interventi sono partiti nel mese di ottobre dal Rio Cireddu, per poi proseguire a dicembre sul Rio Filixi. La seconda annualità si è chiusa con la pulizia dei canali in località Gutturu Pardu e in località Sant’Isidoro.

A fare il punto sull’intera operazione è il vicesindaco Giacomo Onnis: «In questi mesi sono stati puliti quasi quattro chilometri di canali sui quali non si interveniva da diverso tempo. Abbiamo sfruttato al meglio il finanziamento regionale e ora abbiamo ancora un’annualità a disposizione, che ci permetterà di intervenire su altri canali affluenti del fiume Mannu, seguendoli a rotazione».

Particolare attenzione è stata riservata al Rio Cireddu, che costituisce il principale scarico delle acque piovane del paese, che ha dimostrato di funzionare efficacemente anche in occasione delle precipitazioni più intense. «Seguire questi canali – conclude Onnis – aiuta a ridurre il rischio di allagamenti, sia nelle zone più sensibili del paese sia nelle campagne». Nel corso del 2026 è già prevista un’ulteriore fase di manutenzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

