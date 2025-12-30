Manovra di fine anno per utilizzare tutte le risorse utili 

Vale due milioni e duecentomila euro l’ultima variazione di bilancio del 2025 approvata durante l’ultimo Consiglio comunale di Iglesias, tenutosi lunedì scorso nell’aula consiliare di piazza Municipio. Una manovra definita “sostanziale” dall’amministrazione, perché consente di intercettare fino all’ultimo risorse regionali e di destinarle a interventi strategici su sociale, lavori pubblici, cultura, sport e occupazione.

«È l’ultima variazione dell’anno ma è una delle più importanti – ha spiegato l’assessore al Bilancio Daniele Reginali – perché non parliamo solo di numeri, ma di scelte politiche che raccontano l’identità della nostra amministrazione: investire su una città viva, inclusiva e proiettata al futuro».Tra gli interventi principali spicca il finanziamento regionale per il campo sportivo di Bindua, che diventerà in erba sintetica e sarà inserito in un più ampio piano di rigenerazione urbana della frazione. «Si tratta inoltre di un recupero di una struttura esistente che, insieme al bando che sarà presentato dall’assessora al Patrimonio Giorgiana Chierchi per i campi di via Cavaliere San Filippo, testimonia l’impegno dell’amministrazione nel rimettere in funzione numerosi immobili comunali», ha quindi sottolineato Reginali.Risorse significative sono destinate anche al sociale e alla cultura: centomila euro andranno al museo archeologico, «un progetto avviato dall’amministrazione sin dall’insediamento» ha ricordato l’assessore, assieme ai dodicimila euro per le biblioteche. Previsti inoltre quasi trecentomila euro per la manutenzione delle case popolari, sessantatremila per il salvamento a mare e duecentomila euro per i cantieri occupazionali e fondi per le attività natalizie e di Capodanno.«Questa variazione guarda al presente ma soprattutto al futuro – ha concluso – perché grazie alle risorse regionali potremo rendere concreti tutti gli interventi programmati e dare risposte reali al territorio».

