Manovra da 750 milioni, via libera in Giunta Ma è gelo tra Pd e M5S 

Arriva la manovra di primavera. La Giunta l’ha approvata ieri, proprio quando le tensioni tra Pd e M5S – o meglio, tra i Dem e la presidente della Regione Alessandra Todde – erano sul punto di riacutizzarsi. Al centro del confronto, la sanità. Secondo i democratici, senza interventi immediati si rischia il collasso del sistema: «Serve la variazione di bilancio adesso, con cento milioni dedicati a fronteggiare le criticità urgenti», è l’ultima parte di una lunga relazione che analizza tutti i numeri della crisi e pubblicata due giorni fa, una settimana dopo la disamina rappresentata in Aula dall’assessora ad interim alla Sanità e che sembrava aver messo una pietra sopra le scintille tra i due partiti di maggioranza. «Spero che le dichiarazioni del Pd non abbiano alcun intento polemico, se così non fosse, è importante considerare che esistono i luoghi opportuni in cui confrontarsi. E questi non sono i post su Facebook», ha detto ieri il coordinatore regionale pentastellato Alessandro Solinas. Replica a stretto giro della presidente della commissione Istruzione Camilla Soru (Pd): «Nessuna polemica, Il Pd fa il proprio lavoro, che è quello di analizzare, verificare e contribuire nel merito delle scelte, soprattutto su un tema delicato come la sanità. Proprio perché l’obiettivo è il risanamento vero del sistema, riteniamo necessario un confronto rigoroso e trasparente, anche pubblico, sui dati e sulle scelte». Resta il fatto che, hanno fatto sapere ieri i vertici del M5S, «non si capisce il senso di questa polemica a poche ore dall’ok alla variazione».

Fondi da programmare

Il via libera dell’Esecutivo al provvedimento che stanzia 750 milioni di euro per i prossimi tre anni è arrivato su proposta dell’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni (Pd). Di questi, 350 milioni potranno essere programmati direttamente dal Consiglio. I restanti 400 sono già destinati dalla Giunta alla sanità e a misure contro lo spopolamento. I fondi chiesti dal Pd per affrontare i nodi urgenti della sanità ci sono: 100 milioni a disposizione per il 2026. A questi si aggiungono le risorse necessarie per adeguare il fondo sanitario regionale a quello nazionale. Ancora: sono confermati i 30 milioni per la fusione dei tre aeroporti isolani. E poi: 6 milioni per la valorizzazione delle Domus de Janas, 30 milioni per lavoro e occupazione, di cui 10 per la formazione professionale.

L’iter

Il disegno di legge sarà ora trasmesso al Consiglio regionale - in prima battuta alla commissione Bilancio - che potrà anche decidere di modificare la destinazione di tutti i fondi disponibili con vari emendamenti. E proprio nel palazzo di via Roma, quindi a valere sui 350 milioni ancora da programmare, si deciderà quanto investire per far fronte al caro carburanti e al rischio che possano aumentare i prezzi dei biglietti della continuità territoriale aerea. Scelte da prendere, nel caso, a livello bipartisan.

I tempi

Quanto sarà lungo l’iter della manovrina? Molto dipenderà dagli equilibri interni alla maggioranza. Tra Pd e 5S sembrava in corso un definitivo riavvicinamento. Poi i Dem hanno prodotto un dossier che in molte parti smentisce la narrazione della presidente e assessora ad interim. «L’assessorato alla Sanità sta portando avanti un lavoro senza precedenti sulla programmazione e ottimizzazione della spesa», ha ribadito ieri Solinas. Soru ha risposto che «la legislatura è iniziata da circa due anni, ed è evidente che il sistema sanitario sardo risente in modo significativo di scelte accumulate nei cinque anni precedenti. È un dato di realtà, non una polemica. Proprio per questo serve uno sforzo comune, serio e responsabile». Controreplica di Giuseppe Frau (Uniti con Todde): «La presidente Todde ha mantenuto la promessa: lo stanziamento di 100 milioni per la Sanità. Agli amici del Pd diciamo che fare polemiche inutili oggi aiuta solo la destra».

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