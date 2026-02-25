Manager, due sardi ai vertici 

La Sardegna si ritaglia uno spazio di primo piano nella seconda rilevazione del Reputation Index (novembre '25 – gennaio '26), l’osservatorio del Gruppo The Skill che misura la reputazione di manager e organizzazioni attraverso l’analisi della loro presenza nel racconto mediatico.

In un contesto in cui difesa, aerospazio ed energia tornano centrali nel dibattito pubblico nazionale, emergono con forza due profili legati all’Isola: il cagliaritano Gian Luca Artizzu, oggi amministratore delegato di Sogin, e il sassarese Giuseppe Cossiga, protagonista nel comparto difesa e aerospazio come presidente di Aiad e figura di vertice in Mbda. Due traiettorie diverse, unite dalla capacità di presidiare settori strategici per il Paese e per l’Europa.

Per Gian Luca Artizzu il trimestre segna un passaggio rilevante. Con 75,3 punti, l’Ad di Sogin entra in classifica nel settore Ambiente & Energia

Sul fronte Industria & Innovazione, Giuseppe Cossiga si attesta a 82,3 punti, collocandosi stabilmente tra i profili più solidi del comparto.

