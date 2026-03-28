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Carabinieri
29 marzo 2026 alle 00:26

Maltrattava i genitori, in manette 

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Aveva l'obbligo di non avvicinarsi all'abitazione e ai luoghi frequentati dai genitori. Su di lui, pendeva anche il divieto di dimora a Quartu. Durante un controllo di routine i carabinieri lo hanno notato nell'abitazione dei familiari, accompagnandolo in caserma e trattenendolo nella camera di sicurezza. Protagonista un 43enne quartese, finito nella rete dei militari della Compagnia durante un normale servizio di controllo sul territorio. L’uomo è stato sorpreso nell’abitazione a lui vietata: fermato e dichiarato in arresto. Il giudice monocratico del Tribunale di Cagliari ha convalidato il fermo concedendo all’uomo i termini a difesa in attesa della nuova udienza.

L’uomo aveva l’obbligo di non avvicinarsi alla casa dei familiari dopo essere stato accusato in passato di maltrattamenti. Durante la stessa operazione i carabinieri del Reparto radiomobile hanno controllato una ventina di persone fra e quali alcune sottoposte agli arresti domiciliari.

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